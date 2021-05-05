Markete çocuklarıyla gidenlere ceza

Kent merkezindeki Balıkpazarı Caddesi üzerindeki denetimlerde market önünde çocuk arabası bulunan bir kadını gören polis, çocukla dışarıya çıkmanın yasak olduğunu söyledi. Kadın çocuğun kendisine ait olmadığını belirterek, “Ben alışveriş için geldim, çocuk benim değil annesi alışveriş yapıyor. Bana emanet bıraktı. Bana ceza yazamazsın” dedi.

Bunun üzerine polis çocuğun başında annesinin gelmesini bekledi. Polis bu kez anneye, “Çocukla dışarıya çıkamazsınız” dedi. Bunun üzerine anne, “Bırakacak kimsem yok. Babası işte çalışıyor, o yüzden beraberimde getirmek zorunda kaldım” karşılığını verdi. Polis, anneye para cezası uyguladı.

‘KURBAN OLAYIM CEZA YAZMAYIN’

Markete torununun kullandığı elektrik bisiklet ile gelen bir kadını polis durdurdu. Polis, bisikleti kullanan çocuğunun yaşının küçük olduğunu ve dışarıya çıkmasının yasak olduğunu söyleyip, ceza uygulanacağını anlattı. Kadın ise, “Ne olur ceza kesmeyin, ayaklarım ağrıdığı için torunum beni bisikletiyle getirdi. Kurban olayım ceza yazmayın” dedi. Polis, kadın hakkında tutanak tutarak ceza uygulayıp, çocuğu eve geri gönderdi.

Market önlerinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, yürüme mesafesinin dışındaki marketlere gidenler hakkında da tutunacak tuttu. (DHA)