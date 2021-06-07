MEB’den 5 yıldızlı otelde 1 milyonluk bilim toplantısı

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bilim Sanat Merkezleri Programlarının Revize Edilmesi ve Yardımcı Ders Materyallerinin Hazırlanması için 5'er gün süreli üç ayrı çalıştay planladı.

3 toplantının MEB'e maliyeti 1 milyon 51 bin TL olarak belirlendi. Toplantılara 10 genel müdürlük personeli, 130 öğretmen, 45 akademik uzmanın katılması planlandı. Toplantılar, beş yıldızlı otellerde her şey dahil (alkolsüz) konsepti ile yapılacak. Yalnızca katılımcıların konaklamaları MEB tarafından karşılanacak. Toplantı salonu girişlerinde maske ve dezenfektan bulunacak. Oturma düzeni 1.5 metre aralıklı şekilde olacak. Toplantılara katılacak görevlilerin ulaşım, transfer ve yevmiyeleri de MEB tarafından karşılanacak.

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