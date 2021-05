Meğer içlerinde ne çok pislik birikmiş

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. “19 yıldır hiçbir yolsuzluğu araştırmamış, inkar ederek yolsuzluk yapanı da cezalandırmayan bir parti ile karşı karşıyayız'' diyen Özel, SÖZCÜ'ye şunları anlattı:

■ Ergenekon-Balyoz sürecinde yurtsever subaylar ordudan tasfiye edilip FETÖ'ye darbe zemini hazırlanırken, ‘Türkiye bağırsaklarını temizliyor' denmişti. İçlerindeki pislikler farklıydı. Meğer bağırsaklarında, içlerinde ne çok pislik biriktirmişler. Şimdi o bağırsakların ortaya dökülmeye başladığı zaman.

İÇ BASINÇ ARTIYOR

■ Sustukları, durdukları, örtmeye çalıştıkları her gün de iç basınç artıyor. Bir eşiğe geldiler o da şu: MHP, AKP ve mafyanın kesişimi Süleyman Soylu mili. O mil çekilirse Cumhur İttifakı dağılacak. Mili çekmeye o yüzden cesaret edemiyorlar. Soylu'nun sırtında görünen yük Cumhur ittifakı'nın sırtına biniyor ve her geçen gün taşınamaz hale geliyor. Soylu'nun koltuğunda oturduğu her günün esas maliyeti Cumhur ittifakı'na çıkacak.

■ İddiaların bu kadar uzun süre soruşturulmaması son derece manidar ve ürkütücü. Bir hukuk devleti değil, bir mafya devleti olduğu algısını güçlendiriyor. Zaman geçtikçe de iddialar güçleniyor. Elbette mafya liderinin peşine takılacak değiliz. Ama bu kişi savcılara soruşturmayı nasıl delillendirebileceğinin de yolunu gösteriyor. Bunları inceleyecek bir savcının çıkmaması dehşet verici.

Kumpas davaları için “bağırsak temizliği” demişti

“Bağırsak temizleme” ifadesi, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç tarafından siyasi literatüre sokulmuştu. Arınç, FETÖ eliyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı yürütülen kumpas davaları için “Türkiye iyi bir noktaya gidiyor. Bunlar bir taraftan doğum sancısıdır, bir taraftan bağırsaklarını temizlemesidir. Türkiye'nin bir hukuk devleti olmaya doğru gidişidir'' yorumunu yapmıştı.

Soylu, Meclis'te soruşturma komisyonu kurulmasını istesin

Normal demokrasilerde ‘yabana atılmayacak' iddiaların ortaya atılması durumunda bunun soruşturma konusu olacağını kaydeden Özel, “Bu görev savcıların. Şu ana kadar hiçbir savcının harekete geçmemesi de tuhaf ve anlaşılabilir değil” yorumunu yaptı. “Biz devlete ve bakanına güvenmek isteriz” diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Süleyman Soylu algı operasyonu ile savcıları göreve çağırıyor ‘Benimle ilgili kısımları araştırın' diye. Oysa Anayasa'ya göre bakanlığı süresince icraatlarını savcılar soruşturamaz. Savcı suçla ilgili soruşturma açabilir, çoktan da açması gerekirdi. Bu Meclis'in yetkisinde olan bir şey. Soylu algı yapmak yerine samimi davranacaksa çağrıyı savcıya değil Meclis'e yapması gerekir. ‘Meclis'te Soruşturma Komisyonu kurularak benim hakkımdaki iddialar araştırılsın' demesi gerekiyor. 301 milletvekilinin imza vermesi ve 360 elin kalkması gerekiyor. Samimiyse bu çağrıyı yapsın. Her geçen gün AKP'nin hazmetme kapasitesinin ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Onlar bunu hazmedebilir ama millet asla hazmedemez.