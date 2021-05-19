Süleyman Soylu’dan istifa açıklaması

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videoları Türkiye'yi sarsmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

*Bizim milletimiz iftiraya uğramış bir millettir. Bu benim değil bir büyüğümüzün lafıdır. Bizim medeniyetimiz de iftiraya uğramıştır. İçeride bunların şakşakçıları, işbirlikçileri, bayileri hepsi var. Birtakım rakamlar vereceğim. Bu iddiaların nereden kaynaklandığını anlatacağım.

“UYUŞTURUCUDA HEM HEDEF HEM TRANSİT ÜLKEYİZ”

*Bağlantılarını, nereden kaynaklandığını, kimin yürüttüğünü görecekler. Söylediklerinin hepsi yalan. Türkiye tarihinin uyuşturucu ile ilgili en büyük mücadelesini yapıyor. Bu mücadelesinde Avrupa, Türkiye’yi her raporunda tebrik eder. Biz uyuşturucuda hem hedef hem transit ülkeyiz.

*Üç eroin rotası, birisi kuzey, birisi Balkan, biri de aşağıdan Afrika üzerinden Akdeniz’den güney rotası. Biz bu üç rotadan birisinde olmamıza rağmen Avrupa’nın yüzde 60 bazen 75 eroinini biz yakalarız.

*Bir doğal uyuşturucu bir de kimyevi sentetik uyuşturucu var, o da Batı’dan gider. Biz o rotanın da içerisindeyiz. Hem kendimiz hedef hem de transitiz. Dönem dönem bu iddialar yapılır.

*Sayın Kılıçdaroğlu bana ara sıra adam gönderir, sonra el altından başka işler yaptırmaya çalışır. Keşke bununla ilgili gönderseydi de doğrusunu anlatma fırsatına sahip olsaydık.

*Biz geçen yıl 2019’da 20 tondur. Biz neredeyiz AB’nin tamamı nerede? Bugün 1.9-2, şu anda yakaladığımız kokain 1.961. Bonzai, extazy, captagona kadar. Şu anda cezaevlerinde 93 bin kişi uyuşturucudan tutukludur.

FOTOĞRAF GÖSTERDİ

Bataklık operasyonunun içerisinde FETÖ bağlantısı da var ve biz buna ulaştık” diyen Soylu, Çetin Gönen ve Sedat Peker’in fotoğrafını göstererek “Yine bu fotoğraftaki kişiler de operasyon içerisinde bulunuyor. Çetin Gören’in nasıl bir baron olduğunu anlatırsam yer yerinden oynar. Bunu biz yakaladık. Bataklık Operasyonu’nda 2 baron yakaladık. Bunlardan biri Çetin Gören’di. Bu işin için bu ve bunun yanındaki kişiler var. İşin içinde FETÖ de var” dedi.

Kolombiya'da geçen yıl 10 Haziran'da yakalanan uyuşturucunun İzmir'e değil İstanbul Ambarlı'ya geleceğini ifade eden Soylu, buradan da Balkanlara aktarılacağını söyledi.

Yakında hangi suç örgütlerinin kimlerin tahsilatçılığını yaptığının ortaya çıkacağını belirten Soylu isim vermeyerek “Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz” dedi.

Sedat Peker'in Dubai'de olduğunun hatırlatılması üzerine Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ABD'e ile birlikte faili olduğunu belirtti.

“İÇ İÇE GEÇMİŞ DURUMDA”

“Organize suç örgütlerinin gayri nizami harplerin en önemli aparatıdır” diyen Soylu, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve terörizm rotasının iç içe girdiğini kaydetti.

307 OPERASYON DÜZENLENDİ

15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 307 operasyonda 304 yerel organize suç örgütü çökertildiğini kaydeden Soylu 14 operasyonda ise 13 bölgesel organize suç örgütünün çökertildiğini kaydetti.

Çökertilen ulusal faaliyetteki çete sayısının 30 olduğunu ifade eden Soylu, sadece son bir yılda 2 bin kişinin yakalandığını söyledi.

EN BÜYÜK SUÇ ÖRGÜTÜ ANTALYA’DA YAKALANDI

Dünyadaki en büyük mafya örgütlerinin Türkiye'ye salındığını bildiren Soylu, Balkanların en büyük suç örgütünün liderinin Antalya'da yakalandığını duyurdu.

İSTİFA AÇIKLAMASI

Programda istifa çağrılarına da cevap veren Soylu, “”Bırakın bu ülkeye ihanet etmeyi, işimi yapamadığımı düşündüğüm an bu bir dakika koltukta kalan namussuzdur. Bu kadar basit. Bu ülke büyük ülke. İşimi yapamadım, 1 saniye kalan namussuzdur” dedi.

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