Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Meral Akşener: Çirkin zihniyetleriyle kadına şiddeti meşrulaştıran kişiler…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda ölümünün 12. yıl dönümündeki Münevver Karabulut'u andı. Akşener paylaştığı videoya, "Çirkin zihniyetleriyle kadına şiddeti meşrulaştıran kişilerle olan mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim. Evlatlarımız yaşayacak, kadınlarımız huzur bulacak" notunu düştü.

Güncellenme: 23:33, 03/03/2021
HaberlerGündem

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katledilişinin 12. yıl dönümünde Münevver Karabulut’u andı.

Sosyal medyadan paylaştığı video ile Münevver Karabulut’u anan Akşener, “Münevver Karabulut kızımızı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum; Çirkin zihniyetleriyle kadına şiddeti meşrulaştıran kişilerle olan mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim. Evlatlarımız yaşayacak, kadınlarımız huzur bulacak…” dedi.

“KADIN ÖLÜYORSA TÜRKİYE ÖLÜYOR DEMEKTİR”

Yayınlanan videoda Meral Akşener’in şu sözlerine yer verildi:

“Bugün Türkiye’de kadın, evine hapisse, Türkiye geriliyor demektir. Bugün Türkiye’de kadına şiddet varsa, Türkiye düşüyor demektir. Bugün Türkiye’de kadın ölüyorsa, Türkiye ölüyor demektir.”

İlginizi ÇekebilirMeral Akşener 'fezlekeler' konusunda net konuştu...Meral Akşener 'fezlekeler' konusunda net konuştu...İlginizi ÇekebilirAkşener: Erdoğan'ın seçilmesi mümkün değildirAkşener: Erdoğan'ın seçilmesi mümkün değildir
İYİ Parti Kadın Meral Akşener seçim sosyal medya terörist Türkiye
Yayınlanma Tarihi:23:32,