Meral Akşener: Çirkin zihniyetleriyle kadına şiddeti meşrulaştıran kişiler…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katledilişinin 12. yıl dönümünde Münevver Karabulut’u andı.
Sosyal medyadan paylaştığı video ile Münevver Karabulut’u anan Akşener, “Münevver Karabulut kızımızı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum; Çirkin zihniyetleriyle kadına şiddeti meşrulaştıran kişilerle olan mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim. Evlatlarımız yaşayacak, kadınlarımız huzur bulacak…” dedi.
“KADIN ÖLÜYORSA TÜRKİYE ÖLÜYOR DEMEKTİR”
Yayınlanan videoda Meral Akşener’in şu sözlerine yer verildi:
“Bugün Türkiye’de kadın, evine hapisse, Türkiye geriliyor demektir. Bugün Türkiye’de kadına şiddet varsa, Türkiye düşüyor demektir. Bugün Türkiye’de kadın ölüyorsa, Türkiye ölüyor demektir.”