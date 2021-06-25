Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi için ‘Danıştay orada mısın’ diyerek seslendi: Göreve davet ediyorum

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Mayıs ayında Danıştay’a başvurmuştu. Başvuruya henüz yanıt alamayan Akşener, İstanbul Sözleşmesi’nden resmi olarak çıkılacak 1 Temmuz tarihini beklemeden Danıştay'ı görevini yapmaya davet etti.

“HALA SES YOK”

Sosyal medya hesabından, “#DanıştayOrdamısın” etiketiyle çağrıda bulunan Akşener, “İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını durdurmak için Danıştay’a yaptığımız başvurumuzdan hala ses yok. Danıştay’ı, kadınlara olan sorumluğunun farkındalığına ve 1 Temmuz’u beklemeden üzerindeki vesayetten sıyrılarak görevini yapmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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