Meteoroloji haritayla uyardı: Aşırı sıcaklara dikkat

Yurdu etkisi altına alan kavurucu sıcaklar, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyılarına için aşırı sıcak uyarısı geldi.

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Meteoroloji’nin son hava durumu raporunda Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyılarına aşırı sıcak uyarısı yapıldı…

Beş büyük kentte bugün hava tahminleri şu şekilde; İstanbul 36 derece. Ankara 34, İzmir ve Bursa 39 derece civarında seyrediyor.

İzmir’de serinleten rüzgar hafifliyor. Antalya 41 derece, rüzgar 1 hafta daha kuru ve sıcak esecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) beklenen sıcaklık tahminlerine ilişkin bir harita yayımladı.

SICAKLIKLAR NORMALLERİN 5-8 DERECE ÜZERİNDE

Meteoroloji’nin açıklamasında “Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.