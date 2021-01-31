Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Meteoroloji’den İstanbul için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'da bu gece kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:49, 31/01/2021
Haberler Gündem
Meteoroloji’den İstanbul için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege ve Marmara’nın batısında güneyden kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; zamanla Ege genelinde güney ve güneydoğudan, Marmara’da ise güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

İlginizi ÇekebilirYeni haftada soğuklar bitiyor sağanak yağış geliyorYeni haftada soğuklar bitiyor sağanak yağış geliyor