MHP’den istifa edip AKP’ye geçti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde MHP'den istifa eden Belediye Meclis üyesi Abdullah Cebeci, AKP’ye geçti.

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AKP Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ile Hamdi Uçar, Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı'nda düzenledikleri istişare toplantısının ardından Ormanlı beldesine geçti.

Ormanlı Belediye Binası’nda Belediye Başkanı Bayram Başol tarafından karşılanan vekiller, partililer ile bir araya gelerek bölge sorunları ve talepler konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

AKP’Lİ VEKİLLERDEN TEBRİK

MHP'den istifa eden Ormanlı Belediye Meclis Üyesi Abdullah Cebeci, belediye binasındaki tören ile AKP'ye geçti. AKP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ile Cebeci'nin imzaları atması sonrası AKP Zonguldak milletvekilleri Türkmen, Çolakoğlu ve Uçar tarafından tebrik edildi.

AKP vekiller daha sonra, partilerinin belde başkanlığını ziyaret etti. Esnaf ile sohbet eden milletvekilleri, selden zarar gören bölgeleri inceledi. İHA