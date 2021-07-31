Milas’ta orman yangını başladı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Beyciler Köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangının büyüdüğü ve kontrol altına alınamadığı belirtildi.

YAŞAR ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Beyciler ile Kısırlar Köyü arasındaki ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangının rüzgarının etkisi ile hızla büyüdüğü ve yangının kontrol altına alınamadığı açıklandı.

16 arazöz, 2 helikopter, 60 orman işçisi, üç iş makinesi ile köylülerin de destek verdiği yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği, jandarmanın iki köy ve civarında güvenlik önlemi almaya başladığı belirtildi.

Milas’a bağlı Beyciler’de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.