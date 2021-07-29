Milli parkta orman yangını önlemi: 10 gün ziyaretçilere kapatıldı

Ülkenin birçok yerinde art arda çıkan orman yangınları sonrası sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonuç verdi, Milli Park ziyaretçilere kapatıldı. Gün içinde sosyal medyada yapılan paylaşımlarda her gün on bini aşkın kişinin giriş yaptığı Milli Park’ın ziyarete kapatılması, ormanlara da girişlerin engellenmesi istendi.

10 GÜN KAPALI KALACAK

Birçok endemik bitki türü ile nadir canlı türlerinin bulunduğu Milli Park'ın şefliği akşam saatlerinde sosyal medyada bir açıklama yaparak “Milli Parkımız hava şartlarından dolayı ziyaretçilerimizin güvenliği amacıyla 07.08.2021 tarihine kadar ziyaretçi girişine kapatılmıştır” dedi.

KAYMAKAMLIKTAN DA YASAKLAMA GELDİ

İlçe Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu'da toplanarak bir dizi karar aldı. Buna göre Kuşadası ilçe sınırları içinde tüm ormanlık alanlara 1 kilometre mesafede, özel mülkiyet kamu arazileri dahil, mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklandı. Yıl boyunca anız, bağ bahçe atığı ot dal yakılması ve ilçe sınırları içinde düğün, nişan gibi organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılması 2. bir karara kadar yasaklandı.

İlginizi Çekebilir İki ilde ormanlara girişler yasaklandı