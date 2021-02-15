FETÖ’den aranan Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı MİT’in operasyonuyla Türkiye’ye getirildi

Edinilen bilgiye göre, savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren Gürbüz Sevilay'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK ile devlet memurluğundan ihraç edilen FETÖ mahrem imamlarına şirketinde görev verdiği, söz konusu şahıslar vasıtasıyla 2017 yılında PKK/KCK mensupları ile irtibat kurduğu belirlendi.

Irak ve Suriye'deki PKK/KCK-PYD/YPG-SDG mensuplarının füze, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019 yılında ilk olarak Irak’ın kuzeyine giden Gürbüz Sevilay’ın daha sonra PKK/KCK'nın organizesiyle illegal yollardan Suriye'ye geçtiği, Haseke'de örgütün silah, mühimmat, araç üretim ve geliştirme tesislerini ziyaret ettiği, ayrıca PKK/KCK sorumluları ile örgüte ait karargâhlarda görüştüğü tespit edildi.

“PKK/KCK MENSUPLARINI SURİYE'DE BİR ARAYA GETİRDİ”

Söz konusu görüşmelerde PKK/KCK tarafından kendisine iletilen ihtiyaçları karşılamak amacıyla savunma sanayii sektörü alanındaki uluslararası bağlantılarını devreye sokan Sevilay'ın yabancı menşeili firma sorumluları ile PYD/YPG'nin Suriye'deki İHA, drone ile mücadele sürecini bizzat yönlendiren “Mazlum Kobani/Şahin Cilo” kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve diğer üst düzey PKK/KCK mensuplarını Suriye'de bir araya getirdiği öğrenildi.

Gürbüz Sevilay'ın FETÖ'ye Özbekistan'da maddi yardımda bulunduğu, devlet kurumlarına sızan FETÖ mensuplarının iltiması ile yurt dışında usulsüz ihaleler alarak maddi kazanç sağladığı, Kırgızistan ve Ukrayna'da şirketler açtığı tespit edildi.

MİT OPERASYON DÜZENLEDİ, TÜRKİYE’YE GETİRDİ

FETÖ mensubu Tamer Avcı'nın ise örgüte öğrenci kazandırmak ve öğrencileri örgüt evlerine yönlendirmek için çalıştığı, örgüte ait şirketlerde sorumlu düzeyde görev yaptığı, internet üzerinden yayın yapan bazı haber portallarında Türkiye aleyhinde yazılar yazdığı belirlendi.

Silahlı terör örgütü FETÖ’ye üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan ve Özbekistan’da bulundukları tespit edilen Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı, MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. İHA

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