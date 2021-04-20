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MİT ve Emniyet’ten IŞİD’e operasyon

İstanbul'da Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet'in ortak operasyonuyla, eylem hazırlığında olduğu öne sürülen terör örgütü IŞİD üyesi 14 kişi gözaltına alındı.

Habip ATAM
Güncellenme: 09:29, 20/04/2021
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MİT ve Emniyet’ten IŞİD’e operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ortak çalışması sonrası terör örgütü IŞİD ile bağlantılı şüphelilere yönelik operasyon yapıldı

Yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü IŞİD adına faaliyet gösteren, Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgelerle irtibattaki bir hücrenin kentte olduğu tespit edildi.

DÖRT İLÇEDE SEKİZ ADRESE BASKIN

Şüphelilere yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, eylem hazırlığı içerisinde olduğu değerlendirilen örgüt üyelerinin yakalanması için gece saatlerinde dört ilçede sekiz farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda yabancı uyruklu 14 IŞİD üyesi yakalandı. Operasyon düzenlenen adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.
Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü.

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Yayınlanma Tarihi:08:31,