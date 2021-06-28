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MKE hakkındaki teklif TBMM’de komisyonda kabul edildi

Makina ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

Güncellenme: 17:49, 28/06/2021
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MKE hakkındaki teklif TBMM’de komisyonda kabul edildi

TBMM Milli Savunma Komisyonu, AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Toplantıda, AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, komisyonda görüşülen MKE’nin anonim şirket olmasını düzenleyen teklife ilişkin, ‘MKE’nin özelleştirileceği’ yönündeki ifadelere dair açıklama yaptı.

MKE’nin şu anda özelleştirme kapsamında olduğunu hatırlatan teklifin sahibi Can, “Biz de aksine ‘özelleştirme kapsamından çıkarıyoruz, Hazine’ye bağlıyoruz’ diyoruz. ‘Satılamayacak’, ‘devredilemeyecek’ diye de ibare ekliyoruz” dedi.

ÖZELLEŞTİRİLMEYECEK ÖNERGESİ

AKP, komisyonda, değişiklik önergesi de hazırladı. Teklifin 8’inci maddesine ‘şirketin hisseleri ve bağlı ortaklıkları, satış, kiralama, işletme hakkının devri veya sair başka tasarruflar yoluyla yerli veya özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine devre konu edilemez’ önergesi eklendi.

KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi.

MKE ÇALIŞANLARI: YANLIŞTAN DÖNÜN

Ankara’da miting düzenleyen MKE çalışanları, “Savunma sanayi şirketleşemez” diyerek teklifi protesto etmişti. Sendika temsilcileri, “Teklif, Osmanlı mirası tarihi kurumun ölüm fermanı olur. Yanlıştan dönülmeli” çağrısı yapmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:17:24,