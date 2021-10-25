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MSB: Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina'da tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
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MSB: Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Metina’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek” denildi.

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