Mualla Irmak cinayeti davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl hapis

İstanbul Kağıthane'de, 25 Mart 2005 tarihinde meydana gelen olayda Mualla Irmak (42), sekreter olarak çalıştığı özel bir kadın doğum muayenehanesinde 23 kez bıçaklanarak öldürülmüştü. Yapılan ilk incelemelerde Irmak'ın cinsel saldırıya uğradığı da tespit edilmişti.

İLK ŞÜPHELİ 15 YIL SONRA BULUNMUŞTU

Olayın üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen, yapılan incelemelerde herhangi bir şüpheliye rastlanılamamıştı. 15 yıl sonra dosyanın yeniden incelenmesi sonucu Serkan Güvenç'in DNA'sı, Irmak'ın üzerindeki atlette bulunmuştu. Güvenç, yargılandığı İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘Adam öldürme', ‘Cinsel saldırı' ve ‘Hürriyeti tahdit' suçlarından hapse mahkum edilmiş, dosyası Yargıtay aşamasındayken tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumunda ölmüştü.

Olaya ilişkin yapılan incelemeler sonucu, Irmak'ın ağzının kapatıldığı koli bandında parmak izi çıkan Iraklı Mohammed Kamal Majid Berkhtar yakalanmıştı.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Majid Berkhtar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya, Mualla Irmak'ın kızı Sedef Irmak ve eşi Mustafa Irmak, avukatlarıyla birlikte katıldılar.

Mahkemede beyanda bulunan Irmak ailesi, sanık Berkhtar'ın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediler.

“GERÇEK KATİL ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK DIŞARIDA GEZMEKTEDİR”

Duruşmada beyanda bulunan Irmak ailesinin avukatı Esra Köroğlu, “Huzurdaki sanık ile diğer ölen sanık birlikte tasarlayarak yaptıkları bu cinayeti bir başkasının azmettirmesiyle işlemişlerdir. Çünkü bu kişinin maktul ile doğrudan bir tanışıklığı, husumeti yoktur. Serkan'ın da aynı şekilde maktulle bir tanışıklığı yoktur. Gerçek manada adaletin tecelli etmesini talep ediyorum. Yanımda gördüğünüz kızcağız 16 yaşında annesiz kalmış ve 16 yıldır ağlamaktadır. Çünkü gerçek katil elini kolunu sallayarak dışarıda gezmektedir. Huzurdaki sanığa tekrar sorulmalıdır, hangi saikle işlediklerini, kimin yönlendirmesi ile işledikleri ortaya çıkarılmalıdır. Bu insanların yüreğine bir nebze olsun su serpilsin. Bırakın vahşice öldürülmesini, arkasından iftiralar atılmakta, maktulün vajinasında DNA'sı bulunduğu halde bu kişi hakkında takipsizlik verilmektedir. Bu kişi hakkında tekrar suç duyurusunda bulunulmasını ve soruşturma başlatılmasını talep ediyorum” dedi.

‘PİŞMANIM' DİYEREK BERAAT TALEP ETTİ

Karar açıklanmadan önce son sözü sorulan Berkhtar, “Öyle şeylerle hiç alakam olmamıştır. Böyle bir olaya şahit olduğum için pişmanım. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim” şeklinde konuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE 10 YIL 6 AY HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mohammed Kamal Majid Berkhtar'a, Mualla Irmak'a yönelik işlediği, ‘Kasten öldürme' ve ‘Zorla ırza geçme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanık Berkhtar'ın cezasında, uzun süre kaçmış olması ve işlediği suçtan sonraki davranışları sebebiyle indirim uygulamadı.

BAŞKAN SÖZ VERMEDİ, BABA TEPKİ GÖSTERDİ

Mahkeme kararını açıkladıktan sonra Mualla Irmak'ın kızı Sedef Irmak gözyaşlarını tutamadı. Kararın açıklanmasının ardından konuşmak isteyen Sedef Irmak, ‘Peki gerçek sanık…' demişken, cümlesini tamamlayamadan, mahkeme başkanı duruşmanın bittiğini söyleyerek söz hakkı vermedi.

Mustafa Irmak ise kızına söz hakkı verilmemesine tepki göstererek, ‘16 senedir annesiz yaşıyor. 6 saniye konuşmasına müsaade etmiyor' dedi.