Muhammet Tokat’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki: Bu kadar rencide edilmez ki…

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Yerleşim yerlerindeki yangınların sorumluluğu ise büyükşehir belediyelerine aittir. Bunlar 'Hayır bizim sorumluluğumuz yok' diyemezler. Açsınlar yerel yönetimlerle ilgili yasayı iyice incelesinler. Şu an ne yapıyorlar?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi: Bu kadar rencide edilmez ki, yani omuz omuza mücadele ediyoruz biz burada. 30 kilometre orman yanmış ve hâlâ yerleşim yerlerinden dolayı belediyelerin sorumlu olduğu iddia ediliyor.

SOZCU.COM.TR

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Yangının kül ettiği Muğla’da Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, alevlerin Kemerköy Termik Santrali'ne sıçraması ve çok sayıda kişinin Ören’den tahliye edilmesi sonrası yaşananları SÖZCÜ TV Web yayınında Alişer Delek’e anlattı. “Sadece memleketini kurtarmaya çalışan bir anlayıştayım” diyen Tokat, canlı yayında şunları söyledi:

SANTRALE YANGIN AKÇAKAYA’DAN GELDİ

– Yangının santrale sıçramasıyla bölgedeki 20'ye yakın kırsal mahallenin tahliyesine karar verildi. Biz santrale yaklaşmak istedik o sırada ama maalesef jandarma izin vermedi. Orada panikle bir dağılma ve tahliye söz konusuydu. Bu sabah itibarıyla santralda herhangi bir yangın kalmadı. Kuzey tarafındaki yangın söndürülmediği sürece tehlike ortadan kalkmış değil. Santrale yangın Akçakaya'dan geldi. Şu anda acil olarak Akçakaya'ya hava müdahalesi yapılması gerekiyor.

– Uçak görmeyince Sayın Bakan Yardımcımızı aradım. “Hani uçaklar geliyordu? Gelmedi öğle saatleri oldu rüzgar çıktı” dediğimde, “Uçaklar geliyor, siz görmüyorsunuz” dedi. Ben de bu sefer kendimden şüphe ettim ve bölgedeki gazeteci arkadaşları aradım. “Görmedik” dediler.

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BAKAN’IN HİÇ Mİ SORUMLULUĞU YOK

– Hava desteği istemek dışında bir feryadımız yok. Kimseyle dalaşmaya, kimseyle de polemik yaşamaya niyetimiz yok. Alevler 30 kilometre ormanı yaka yaka buraya kadar geldi ve Orman Bakanı, “Belediyeler sorumlu” diyor. Peki ormandan da ben sorumluysam o zaman Tarım ve Orman Bakanlığı'na ne gerek var? Peki o bakanın hiç sorumluluğu yok mu? Bu zamana kadar etkili bir müdahale yapılamayan bir yangın, hava desteği yapılamadığı için bu noktaya gelmiş bir yangınla ilgili bakanın hiç sorumluluğu yok mu? Diğer bakanlarımızın hiç sorumluluğu yok mu?

ÇÖKERTME DİYE BİR ŞEY KALMADI

– Dün de sanırım Cumhurbaşkanımızın değerlendirmeleri olmuş, bunlar gerçekten çok talihsiz açıklamalar. Bizleri gerçekten rencide eden açıklamalar. Biz alanda günlerce, gecelerce uyumadan, yemeden, içmeden bu işin mücadelesini verip ateşin, dumanın içerisinde kalarak hayati tehlike yaşayan anlayışla bu işi götürmeye ve bir an önce bu işi bitirmeye çalışıyoruz. Ben bu ilçenin belediye başkanıyım. Ben bu topraklara âşığım, yani bu insanları çok seviyorum. O ağaçları, o ormanları denizimizi Çökertme'yi çok seviyoruz biz. Ama Çökertme diye bir şey kalmadı.

CUMHURBAŞKANIMIZIN AÇIKLAMALARI TUZ BİBER OLDU

– Bu kadar yanan ormanın hesabını vermek gerekirken sorumluluğu başkalarının üzerine atmak doğru bir yaklaşım değil. Orman Bakanımızın açıklamalarında ormancılara ve halkımıza teşekkür ediyor, ben daha bir itfaiyeciye teşekkür ettiğini görmedim. Bu nasıl bir orman söndürme taktiğidir, bu nasıl bir yangınla mücadeledir, ben hiçbir şey anlamadım bu işten.

– Sinirimden ağlayacağım, feryat figanlar ediyorum kaç gündür. Bir de dün üstüne Cumhurbaşkanımızın açıklamaları tuz biber oldu. Bu kadar rencide edici olamaz ki, yani omuz omuza mücadele ediyoruz biz burada. Yani 30 kilometre orman yanmış ve hala yerleşim yerlerinden dolayı belediyelerin sorumlu olduğu iddia ediliyor. Bu yangın ormandan gelen bir yangın ve atom bombası gücünde güç alan bir yangın.