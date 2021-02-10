Muharrem İnce’nin partisine geçeceği iddia edilen 17 CHP’li vekilden açıklama

AKP iktidarına yakın bir gazetenin bugün manşetinden yayımladığı “Muharrem İnce'nin partisine geçme ihtimali olan 17 milletvekili” başlıklı habere Cumhuriyet Halk Partisi'nden yalanlama geldi. “Memleket Hareketi”ne geçeceği iddia edilerek haberde adı geçen 17 CHP'li milletvekili, ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik yoğun bir saldırı ve itibar suikastleri başlatılmıştır. Bugün bir gazetede bizlerle ilgili yapılan mesnetsiz, uydurma haber de bunun bir parçasıdır.

*CHP'yi itibarsızlaştırma hevesinde olanların heveslerinin kursağında kalacağı açıktır. CHP'nin onurlu bir üyesi olarak görev almak, aziz milletimize bu yolla hizmet etmek bizim için her şeyden önce şereflerin en yücesidir.

*CHP'nin ve Millet İttifakı'nın iktidarı için CHP'deki mücadelemizi her zamankinden daha çok azim ve daha güçlü bir şekilde sürdürmekte kararlıyız. Bahse konu sözde gazetenin iftiralarla dolu mesnetsiz haberini kınıyor, tekzip ediyor, derhal öyle bir haberin aslının olmadığını yarınki sayısında açıklamasını bize oy veren milyonlarca seçmen adına talep ediyoruz.

*CHP ile milletimiz arasındaki her geçen gün büyüyerek daha da güçlenen gönül bağını ve güven ilişkisini bu tür haberlerle zedelemek mümkün olmayacaktır.

Söz konusu haberde adı geçen ve iddiaları yalanlayan ortak açıklamaya imza atan 17 milletvekilinin isimleri şöyle:

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal.

Antalya Milletvekili Aydın Özer.

Antalya Milletvekili Rafet Zeybek.

Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül.

Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin.

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün.

Burdur Milletvekili Mehmet Göker.

Bursa Milletvekili Yüksel Özkan.

Bursa Milletvekili Erkan Aydın.

Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan.

Denizli Milletvekili Teoman Sancar.

Giresun Milletvekili Necati Tığlı.

İstanbul Milletvekili Zeynel Emre.

İzmir Milletvekili Mahir Polat.

Kayseri Milletvekili Çetin Arık.

Muğla Milletvekili Süleyman Girgin.

Uşak Milletvekili Özkan Yalım.

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