Mülkiyeti SGK’ya ait 17 gayrimenkul satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mülkiyeti SGK’ya ait Kocaeli Karamürsel ve İzmit ilçelerinde bulunan toplam 16 adet mesken ile 1 adet bina ve arsası niteliğindeki gayrimenkullerin satış ihalesi gerçekleştirilecek. İhale tarihi olarak 1 Nisan tarihi belirlendi.

İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli ve teminat bedelini; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak,

“Kurumsal Tahsilatlar” “SGK Mosip Sistemi” “Borca Karşılık Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 32 kodundan “Saymanlık, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/ Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muhasebe” seçilerek Şartname Bedeli/ Kesin Teminat bedeli yatırılarak, taşınmazın bulunduğu İl Müdürlüğü veya İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı Adakale Sok.No.30 Kızılay/ANKARA adresinden alınması zorunludur.

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