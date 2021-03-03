Mutant virüs için araştırma önergesi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur’un 18 Şubat tarihinde TBMM’ye sunduğu önergede yeni varyantların, doğru önlemler alınmadığında eski virüslerin yerini almasının olası olduğu belirtilerek, ülkemizde aşılara dirençli Güney Afrika varyantının yanında önceki virüse göre daha bulaşıcı olduğu değerlendirilen İngiltere ve Brezilya varyantının da tespit edildiği hatırlatılmıştı.

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AKP VE MHO ‘RED’ OYU VERDİ

Bu kapsamda meclis araştırması açılması önerisi sunulmuştu. Önergede şu ifadelere yer verilmişti:

“Yeni mutant virüslerin yol açabileceği salgın dalgalarının engellenmesi için doğru yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi, aşı tedarikinde ve aşılama süreçlerinde yaşanan sorunların tespiti ve çözümler bulunması, kısıtlama önlemlerinin doğru uygulanması ve doğru esneme yöntemlerinin araştırılmasına ek olarak, bu politikaların yurt dışındaki muadilleri ile kıyaslanarak ülkemize uygun çözümler geliştirilebilmesi amacıyla Anayasa’ın 98. Maddesi TBMM İçi Tüzüğü’nün 104. ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederim.”

Araştırma önergesi AKP ve MHP’nin verdiği oylar neticesinde kabul edilmedi.

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