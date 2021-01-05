Okullarda yarı tatil ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim detayları açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu dönem okullarda uygulanacak yöntemler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklamasına göre; bu sene okullar 23 Ocak tarihinde ara tatile başlayacak. Daha önce iki hafta olarak planlanan ara tatil bu sene üç hafta olarak yapılacak. İkinci dönem uygulanması planlanan dönem arası bir haftalık tatil ise olmayacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM YİNE ERTELENDİ

Milyonlarca öğrenci eğitimlerini online olarak EBA TV üzerinden yapıyordu. Son yapılan kabine toplantısı sonra sında açıklamada bulunan AKP Genel Başkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitim 15 Şubat'a kadar ertelendiğini duyurdu.

SINAV OLACAK MI?

orona virüsü sebebiyle eğitimlerini EBA TV üzerinden yapan milyonlarca öğrenci, bu dönem içerisinde sınav olmayacak.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin karne notları, derse katılım puanı ile belirlenecek. Derslere katılım puanı, öğrencilerin yüz yüze eğitimdeki performansı ve uzaktan eğitimin yapıldığı EBA TV'de ders takibine göre belirlenecek.

Lise öğrencileri için ise durumda daha farklı olacak. Bu dönem içerisinde sınav olmayacak lise öğrencilerinin ilk dönem karne notları, ikinci dönemde yapılacak sınav ile belirlenecek.