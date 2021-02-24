Ortalık karıştı! Taş, sopa, silah… Çok sayıda yaralı var

Olay, akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Karaçevre Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, iki aile arasında hayvan otlatma nedeniyle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

ÜÇ KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Olayda 9 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçe ve Diyarbakır’daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri mahallede taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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