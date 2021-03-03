Otobüs sayısını ikiye bölüp ihalesiz almışlar

Burulaş, otobüs alımında, ihaleye çıkmamak için, mevzuatta yer alan limitlerin altında kaldı ve bazı mal alımlarını, kısımlara bölerek ihaleleri doğrudan temin yöntemi ile yaptı. 23 milyon 250 TL tutarındaki 25 otobüs alımı için de bu yöntem uygulandı. Otobüslerin bedeli 13 milyon 950 TL ve 9 milyon 300 TL olarak ikiye bölündü. Otobüsler, bu yöntemle ihalesiz alındı.

Burulaş ise, “Alımın iki parçaya bölünmesi, ihtiyacın artmasından kaynaklandı” savunmasını yaptı. Ancak Sayıştay şu uyarıda bulundu: “Parasal tutar açısından kıstas olarak belirtilen temel ifade maliyet ve sözleşme bedelidir. Satışın vadeli olup olmaması mal ve hizmetin alındığı yıl kapsamındaki parasal limit tutarlarına etki etmeyeceği açıktır. Aynı zamanda 10 adet otobüs alımına ilişkin olarak başlangıçta var olmayan bir ihtiyacın daha sonra meydana geldiğine yönelik bir tespit de satın alma dosyasında bulunmamaktadır. Sonuç itibariyle, Şirketin mal ve hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda belirlenen usul ve şartlara uygun davranması gerekir.”