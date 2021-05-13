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Pazartesi günü okullar açılacak mı? MEB’ten uzaktan eğitim açıklaması…

Yüz yüze eğitimin yakın zamanda başlamasına rağmen tam kapanma döneminde yeniden uzaktan eğitime geçildi. MEB tarafından yapılan açıklaya göre 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak.

Güncellenme: 15:05, 13/05/2021
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Pazartesi günü okullar açılacak mı? MEB’ten uzaktan eğitim açıklaması…

Vaka sayılarının yükselmesi nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı 17 Mayıs günü sona eriyor. Veliler ve öğrenciler tam kapanma sürecinin tamamlanması ardından okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor. 29 Nisan'da başlayan tam kapanma süreci 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'te sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı da 17 Mayıs günüyle ilgili açıklama yaptı.

OKULLAR AÇILIYOR MU?

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

* 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır.

* Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır.