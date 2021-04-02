Polisten kaçan şüpheliler lise öğrencisine çarptı

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri, kameralardan gizlenerek binadan çıkan biri kadın 4 kişi olduğunu fark etti. Polisin dur ihtarında bulunduğu şüpheliler otomobille kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından 4 şüphelinin içinde bulunduğu otomobil, okuldan çıktıktan sonra arkadaşıyla eve doğru yürüyen 17 yaşındaki lise öğrencisi Canpolat Şeker’e çarptı. Bacağından yaralanan Şeker, yere yığıldı.

Kazanın ardından 3 şüpheli araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Araçta bulunan Çiğdem Ç. ise yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı genç, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerde otomobilde birçok araç plakası ve çalıntı eşyalar bulunduğu tespit edildi. Tedavisi devam eden 17 yaşındaki öğrencinin bacağını kaybetme tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla kaldırılarak yediemin otoparkına götürüldü.

“BİZİM GÜNAHIMIZ NE”

Yaralanan Canpolat Şeker’in amcası Sebahattin Şeker, “Yeğenimin şu anda bacağı kesiliyor. Bizim günahımız ne. Çocuk okumak için okula gidiyor. Hırsız çıkıyor önüne polis kovalarken vuruyor. Şikayetçiyiz” diye konuştu. Olayı gören Kadir Temizel ise, “Bir ses geldi, dışarı fırladık. Fren izi de gözüküyor burada. İki genç vardı, araç bir tanesine çarptı. Daha sonra aracı burada bıraktılar. 3 kişi aşağı doğru kaçtı” dedi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobilleriyle hızla ilerleyen şüphelilerin lise öğrencisine çarptığı, daha sonra koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. (DHA)