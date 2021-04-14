Prof. Sözbilir: Datça’da tsunami olabilir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesinin (AFAD) verilerine göre, dün saat 23.28de Ege Denizinde, Muğlanın Datça ilçesinin 19,61 kilometre açığında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 2,51 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçe merkezinin yanı sıra Bodrum ve Marmariste de hissedildi. Deprem, kısa süreli endişeye neden oldu. Bölgede son 10 günde, 100’ün üzerinde deprem olduğu belirtildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremlerle ilgili değerlendirmede bulunarak, “Bu bölgede hem volkanik etkinlik anlamında aktif volkanlar söz konusu hem de ciddi anlamda diri faylar mevcut. Bölgedeki depremler 10 gündür sürüyor. ‘Nisyros’ adlı volkanın güneyinde sürüyor. 5 ve 4 büyüklüğünde çok sayıda deprem oldu. Deprem fırtınası şeklinde gerçekleşiyor, diyebiliriz. Bunların volkanik adanın etrafında yoğunlaşması, volkanik kökene ait olabileceğini gösteriyor” dedi.

“GAZ ÇIKIŞLARI DEVAM EDİYOR”

‘Nisyros’un eski yıllarda da ciddi aktivitesi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sözbilir, “Adada bir kaldera var. Bu kalderanın içinde de gaz çıkışları devam ediyor. Dolayısıyla diri bir volkan sınıfında değerlendiriliyor. Burası bu volkanizmaya bağlı depremsellik niteliği taşıyorsa bölgedeki depremler sürerse deniz altında heyelanlar devreye girebilir. Belki de Datça’da güney kesimlerinde tsunami tehlikesine yol açabilir” diye konuştu.

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