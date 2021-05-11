Ramazan bayramı ne zaman başlıyor? Ramazan ayı hangi gün bitiyor?

Ramazan ayının son haftasına girilirken, bayram adım adım yaklaşıyor. İbadetlerle geçen ayın ardından ise bayram tatili ve heyecanı başlayacak. Bu yıl hafta için günlerine gelen Ramazan bayramı diğer günlerle birleştirilerek 9 gün tatil olacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başladı. 12 Mayıs tarihinde de sona erecek.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

13 Mayıs Perşembe günü başlıyor.

15 Mayıs, Cumartesi günü bitiyor.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü “Covid-19 kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirler” adlı genelge yayımladı.

Genelgede Covid-19'un yayılımın en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği hatırlatıldı.

İlgili genelgede yer alan esnek çalışma yöntemlerinin titizlikle uyulması gerektiği ifade edildi. Genelgede, 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle; sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere; hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.