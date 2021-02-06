Rektör benim öğrencimdir beni görünce yerini verdi

Ziyaret ettiği Gaziantep Üniversitesi'nde Rektör Arif Özaydın'ın makamına oturan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, tepki çeken görüntüyle ilgili açıklama yaptı. Kurtulmuş, “Prof. Dr. Arif Özaydın öğrencimdir… Bu ziyaret siyasi değildir. Bir öğrencimin böyle bir makama gelmiş olmasının sevinciyle oradaydım” dedi ve şunları söyledi:

“Benim bir siyasi, bir de öğretim üyesi kimliğim var. Çok sayıda öğrencim de var. Rektöre ziyaretim de siyasi bir ziyaret değildir. Bir kelime siyasetten bahsedilmedi. Doktora öğrencilerimden biridir. Arif de hocasını makamında karşılayan bir öğrenci olarak hislendi. Bu hoca-talebe ilişkisi içinde bir ziyarettir. Her şeyi politika malzemesi olarak görmek isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalır. Orada bir hoca olarak bulundum. Bir öğrencinin öyle bir makamda bulunmasından dolayı o odaya gittim. Sayın Rektör de hocasını karşılamanın verdiği sevinçle bize yerini gösterdi.”