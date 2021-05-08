Rektörden infial yaratan ‘engelli’ benzetmesi! Suç duyurusunda bulunuldu   

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına avukat Dilek Şahbaz tarafından yapılan suç duyurusunda Bahattin Demir’in Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Derneği yönetim kurulu başkanı olduğu, toplum nezdinde engelli hakları ve engelli aileleri ile ilgili çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

“HERKES BİR ŞEKİLDE YARARLANIYOR ONDAN”

Derneğin ulusal çapta toplum nezdinde engelli bireylere karşı önyargı ve tutumların değişimini ve engelli bireylerin topluma tam entegrasyonunu hedefleyen projeler geliştirdiğinin belirtildiği dilekçede, Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman’ın, Ekotürk TV’de canlı yayında enflasyonu engelli çocuklara benzeterek; “Ailenin özürlü çocuğu gibi idare ediyoruz. Herkes bir şekilde yararlanıyor ondan” dediği hatırlatıldı.

“ENGELLİ VATANDAŞLARA VE AİLELERİNE HAKARET”

Rektör Ferman’ın bu ifadeleriyle toplumun belirli bir kesimini oluşturan özel gereksinimi olan engelli vatandaşlara ve ailelerine hakaret ettiğinin belirtildiği dilekçede, “Bu kesimin onur ve haysiyetleri zedelenmiş, onları küçük düşürmüş ve ayrımcılık yapmıştır” dendi.

Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman’ın Ekotürk TV’de ekonomiyi değerlendirirken ekonomiyi özürlü bir bireye sahip olan aile benzetmesi sonucu, engelli ailelerinden çok sayıda derneğe şikayet geldiği belirtilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi;

“KAMU VİCDANI YARALANMIŞTIR”

“Engelli/özel gereksinimi olan vatandaşların aileleri, toplumun belirli bir kesimini oluşturan engelli vatandaşlarımıza yönelik canlı yayında gerçeklestirilen ayrımcılık, aşağılayıcı ve küçük düşüren davranışlardan dolayı büyük üzüntü duymuslardır. Müvekkillerimi ve engelli/özel gereksinimi olan vatandaşların ailelerini, en çok da bu söylemlerin topluma yön vermesi beklenen Profesör unvanına sahip üniversite rektöründen gelmesi elem ve ızdırap içinde bırakmış ve kamu vicdanı yaralanmıştır.”

Dilekçede şüphelilerin, basın ve yayın yoluyla alenen engelli özel gereksinimi olan vatandaşları ve ailelerini aşağıladığı, toplum nezdinde küçük düşürerek, hakaret ve ayrımcılık suçlarını işledikleri ileri sürüldü.

REKTÖR NE DEMİŞTİ?

Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman katıldığı programda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Çok şikayet ediyoruz. Geceleri bağırıp çağırıyor, huzur bırakmadı. ‘Komşularla tartışıyoruz’ diyoruz ama aslında çocukcağız hayatımızın bir parçası. Onun sayesinde özellikli yerlere gidebiliyoruz. İndirimli kartı alıyorsunuz, çocuk parası alıyoruz, hak etmediğimiz şeylere ulaşıyoruz. Enflasyon böyle bir şey. Enflasyonun suç ortağıyız.”

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