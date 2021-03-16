‘Sabıkalı savcı’ haberinden yargılanan gazeteciler beraat etti

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya gazeteci Seyhan Avşar ve avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Avşar, “Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ‘Adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun' sözüne uygun olarak adalet, beraat bekliyorum. Hukuk önünde suça karışan savcı ile sıradan bir yurttaşın farkı yoktur. Ceza vermeniz halinde savcılar suç işleyebilir ama gazeteciler bunu yazamaz gibi bir algı oluşacaktır. Beraatimi istiyorum” ifadelerini kullandı.

“KENDİ YOUTUBE KANALINDA BİLE KONUŞMALARINI İÇEREN BİRÇOK VİDEOSU VAR”

Sözcü Gazetesi'nin avukatı İsmail Yılmaz ise esasa karşı mahkemeye sunduğu yazılı savunmada, Necdet Önemli hakkında hazırlanan iddianamede yüklenen suçun maddi manevi unsurlarının oluşmadığını, mağdur sıfatında olan Asım Ekren'in Cumhuriyet Savcısı olduğu için ‘kamu görevlisi olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

* “Terörle mücadelede görev almış kamu görevlileri” ifadesinden anlaşılması gereken polis, asker, MİT mensubu gibi doğrudan terörle mücadelede görevli ve kimliklerinin açıklanması halinde tehdit altında kalabilme ihtimali olan kamu görevlileridir.

* Yargılamaya konu haber yayımlanmadan önce Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren hakkında, gazete ve yayınlarda daha önce de haber yapılmıştır. Kendisi de defalarca açık oturumlara konuşmacı olarak katılmış ve konuşmaları basında yer almış birisidir.

* Kendi Youtube kanalında bile konuşmalarını içeren birçok videosu var. Bu doğrultuda müvekkilimin, “Terör suçunun basın yayın yoluyla işlenmesi” suçundan cezalandırılması, eşitlik ilkesine aykırı olur ve Anayasal tüm güvenceleri yerle bir eder.

“BU HABER ASIM EKREN'İN MAHKUMİYET KARARIYLA İLGİLİDİR”

Kamuoyu tarafından tanınmış ve hakkında defalarca haber yapılmış bir savcı hakkında dava konusu haberin yayımlanması gerekçesiyle görülen davanın hukuka açıkça aykırı olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Bahsi geçen haberde Asım Ekren'in iddianamesini hazırladığı kamuoyunda ‘Sözcü davası' olarak bilinen dava ile ilgili değildir. Asım Ekren'in 2002 yılından Osmaniye'de soruşturmasını yürüttüğü ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' davasından haksız menfaat elde etmeye çalıştığı suçlamasıyla 10 ay hapis ve para cezasına çarptırıldığına ilişkin yapılan haber sonucu müvekkilim hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu haber, daha önce Asım Ekren tarafından hazırlanan Sözcü davası iddianamesiyle alakalı değildir. Ekren'in ‘görevi kötüye kullanma' suçundan dolayı açılan davada verilen mahkumiyet kararıyla ilgilidir” ifadelerini kullandı.

Dava konusu haberin basın özgürlüğü sınırları içerisinde olduğunu belirten avukat İsmail Yılmaz, Necdet Önemli'nin cezalandırılmasının Anayasal hakkın ihlaline sebep olacağına da dikkat çekti ve “Basın mensuplarının haber konusu olarak değerlendirdikleri olayları kendi düşünceleri doğrultusunda açıklama, eleştirme, yayma ve yayımlama özgürlüğüne sahip oldukları, yorum yaparken rahatsız edici, sert, çarpıcı, şoke edici, kaba üslup kullansa bile hakaret boyutuna ulaşamayacağı hakkında Yargıtay Kararları mevcuttur. Dava konusu haberde basın ve ifade özgürlüğünün sınırları aşılmadığı, kişilik haklarına herhangi bir saldırı yapılmadığı açıktır” dedi.

Mahkeme, isnad edilen suçun unsurları oluşmadığını belirterek Seyhan Avşar ile Necdet Önemli’nin ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.

NE OLMUŞTU

Sözcü Gazetesi’nin yönetici, yazar ve çalışanları hakkında yaptıkları haberlerden dolayı, “FETÖ/PDY Terör Örgütü’ne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme” suçlamasıyla savcı Asım Ekren iddianame hazırlamıştı.

Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Seyhan Avşar ise savcı Asım Ekren'in 2002 yılında Osmaniye'de görev yaptığı sırada yürüttüğü, “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” soruşturma dosyasında şüphelilerden haksız menfaat temin etmeye çalıştığı suçlamasıyla ‘İrtikap' suçundan 10 ay hapis cezası ve para cezasına çarptırıldığını haber yapmıştı. Aynı haber, Sözcü Gazetesi İnternet Sitesinde de yayınlanmıştı.

Seyhan Avşar ile Sözcü İnternet Sorumlu Müdürü Necdet Önemli hakkında aynı savcı tarafından iki ayrı iddianame hazırlanmıştı.

Hazırlanan ilk iddianamede, Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren’in söz konusu haberde resmine de yer verilerek mağdur edildiği ve rüşvet suçundan sabıkalı gibi gösterilmeye çalışıldığı belirtilerek, şüphelilerin “Kamu görevlisine hakaret” suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

İkinci iddianamede ise, “Mağdur Cumhuriyet savcısının kamuoyunda ‘Sözcü Gazetesi iddianamesi’ olarak bilinen ve şüpheliler hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan kamu davasını açmış olması, kamu davasını açan savcının fotoğrafı ile birlikte ‘Sözcü Savcısı’ şeklinde nitelendirmeye yer verilmesi dikkate alınarak şüphelilerin sorumlu oldukları haberin “Terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerini hedef gösterme” suçunu oluşturduğu” ifadelerine yer verilmiş, Avşar ile Önemli’nin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.