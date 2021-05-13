Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 13 Mayıs tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 201 bin 295 test yapıldı. Semptom gösteren bin 217 kişiyle birlikte toplam 11 bin 534 yeni vaka tespit edildi.

238 KİŞİ CORONAYA YENİK DÜŞTÜ

Tabloya göre son 24 saatte 238 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 44 bin 59’a yükseldi.

Bugün iyileşen 55 bin 472 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 856 bin 763’e yükseldi.

YOĞUN BAKIMDA SON DURUM

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 765 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 43.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.4 olarak duyuruldu.

DÜN 232 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 12 Mayıs verilerine göre, 228 bin 192 test yapılırken semptom gösteren bin 496 hastayla birlikte 13 bin 29 yeni vaka tespit edilmişti. 232 kişi hayatını kaybederken 35 bin 167 kişi de sağlığına kavuşmuştu.