Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 15 Mayıs tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 204 bin 637 test yapıldı. Semptom gösteren bin 84 kişiyle birlikte toplam 11 bin 472 yeni vaka tespit edildi.

236 KİŞİ CORONAYA YENİK DÜŞTÜ

Tabloya göre son 24 saatte 236 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 44 bin 537’ye yükseldi.

Bugün iyileşen 38 bin 814 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 932 bin 838’e yükseldi.

YOĞUN BAKIMDA SON DURUM

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 563 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 43.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.4 olarak duyuruldu.

DÜN 242 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 14 Mayıs verilerine göre, 203 bin 73 test yapılırken semptom gösteren bin 102 hastayla birlikte 11 bin 394 yeni vaka tespit edilmişti. 242 kişi hayatını kaybederken 37 bin 261 kişi de sağlığına kavuşmuştu.