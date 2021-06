Sahil işgal kavgasında ünlü teknik direktör çevrecilerin üzerine yürüdü

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi Kızılburun Mevkii'nde denize sıfır 4 dönümlük araziyi işgal ederek 2005 yılından bu yana restoran, beach clup, iskele, su sporları ve bar olarak kullanan özel bir butik otelin (Casa Costa Evleri ve Butik Otel) işgal ettiği alan ile ilgili dava açan ve davayı İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nde kazanan Peynirçiçeği Gündoğan Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Höcek, Bodrum Kent Konseyi üyeleri ve çevreciler bugün basın açıklaması yaparak, otel tarafından 16 yıldır işgal altında olan yerin hukuk mücadelesi sonucunda kazanıldığını belirterek boşaltılmasını istedi.

16 YIL SÜREN HUKUK MÜCADELESİ

Otelin işgal ettiği sahil alanında basın açıklaması yapan dernek başkanı Sema Höcek şunları söyledi:

* Yaklaşık 16 yıldır Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Alanların İşgali ve Alandaki Ruhsatsız Yapılar ile ilgili açılan davaları kazandık ve bunları yapanlar hakkında mahkumiyet kararı verildi.

* İzmir Bölge İdare Mahkemesi 24. Ceza Dairesi 2020 / 232 E. Ve 2021/1252 K.no ile 17.05.2021 tarihinde oy birliği ile E-N İnşaat A.Ş. sahipleri hakkında verilen kararı onayarak haklarında verilen mahkumiyet kararı da kesinleşti.

* Ve aynı kararda sanıklar hakkında işledikleri kıyı kanununa muhalefet suçu halen devam etmekte olduğundan, mahkemesince haklarında suç duyurusunda bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

* Bu işgal, bu kıyım, bu zarar, bu hukuksuzluk; aynı Besa, Anthaven, Usuluk… gibi hukuksuz, adaletsiz, haksız bir işlemin yerel ve merkezi idare tarafından görevlerini yapmayarak, bu süreçleri durdurmayarak, denetlemeyerek, cezai ve hukuki işlemleri başlatmayarak, bu hukuksuzluğun sürmesine taraf ve sebep olmalarının da sonucudur.

“ACİLEN HALKA KAZANDIRILMASI GEREKİR”

Höcek açıklamasının sonunda ise “Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında olan tüm kamunun kullanımına açık olması gereken alanın; bilirkişi raporları ile tespit edilen, yargı kararı ile kesinleşen, hukuksuz, yasa dışı, haksız işgalinin önlenmesi ve alanın kamuya açılması için Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne, Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediyesi'ne ARTIK görevlerini yapmak üzere çağrı yapıyoruz.

ÇOK SERT TARTIŞTI, EŞİ BİLE AYIRAMADI

Sema Höcek'in açıklaması sırasında otel çalışanlarının Höcek'i engellemeye çalışması üzerine gergin anlar yaşandı. Oteldeki aşçı, garson ve özel güvenlikçilerin çevrecilerin üzerine yürümesiyle olaylar büyüdü. Otel çalışanlarının çevrecileri itekleyerek sahilden uzaklaştırmaları üzerine otele jandarma çağrıldı.

Bu arada otelde kızı ve eşi Füsun Uygun ile birlikte tatil yapan Süperlig ekiplerinden Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun çevrecilere yönelik “Bir huzur bırakmadınız kahvaltı yapalım, gidin eylemini başka yerde yapın” diyince gerginlik artı. Dernek başkanı Sema Höcek ve çevrecilerle sert tartışmalara giren Uygun'u eşide teselli edemedi. Uygun çevrecilere yönelik sert tepkilerini sürdürdü.

BÜLENT UYGUN ÇILGINA DÖNDÜ “YÜRÜYÜN GİDİN TERBİYESİZLER”

Bülent Uygun çevrecilerin kendisine sert tepki göstermesi üzerine çılgına döndü, sert tartışmalara girdi. Uygun'un çevrecilere yönelik “Burada böyle kalabalık duramazsınız. Bende sizden rahatsızım. Ne kabarıyorsun? Burası dağ başı mı? Boş boş konuşuyorsun, yürü. Başkasının yerini işgal ediyorsunuz. Terbiyesizler. Hangi belediye yapmadıysa git ona söyle, görevini yapmayan belediyeye söyle. Buraya gelmişsiniz oteli işgal ediyorsunuz. Git belediyeye şikayet et. Hadi kardeşim hadi yürü, baba hadii… Gelmiş bir de bana terbiyesiz diyor. Yürüü… Benim eski halimi biliyormuş… Açıklama yaptınız mı? Çıkın gidin. Gidin belediyeye, bilmem kime şikayet edin ben burada müşteriyim. Kendinize göre protesto yapıyorsunuz. Ne güzel dünya be. Yaptın açıklamayı yürü git, git belediyeye şikayet et, yürü git lan be. Konuşmayın be.”

MİLLİ FUTBOLCU VE BİR SPOR ADAMINA YAKIŞTIRAMADIK

Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Güney Şirin yaptığı açıklamada “Bodrum'un birçok yerinde olduğu gibi burası da işgal edilmiş. Denizin içine beton yapılar yapılmıştır. Deniz ekosistemini hiçe sayılmış, halkın ortak kullanım alanı halka kapatılmıştır. Bizler bu hukuksuzluğu ve mahkeme kararını dile getirmek için gittiğimizde en çok tepkiyi gösteren de maalesef halkın yakından tanıdığı eski milli futbolcu, spor adamı Bülent Uygun’un olması içimizdeki Fenerbahçe taraftarlarını çok üzmüştür. 2005 den bu yana bodrumda ki tüm yöneticiler suç işlemiş, suçları yanlarına kar kalmıştır. Bodrum'daki sivil toplum örgütleri olarak işgallere karşı mücadelemiz sürecektir” dedi.

Tartışmanın büyümesi üzerine otele gelen jandarma güçleri otel yöneticileri ile görüştü. Çevrecilerin Bülent Uygun ve otel çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunmalarından vazgeçmeleri üzerine ortalık sakinleşti. Çevreciler ve jandarma otel ve sahilden ayrıldı.

Otel yöneticileri ise konu ile ilgili açıklama yapmayacaklarını söyledi.