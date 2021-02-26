Savcı inanmadı: Bir aileden iki kişi katledildi

Konya’da yaşayan, iki çocuk annesi Halime Yasak, işsiz olan 17 yıllık eşi Şenol Yasak’tan şiddet gördüğü için geçen yılın Eylül ayında 15 yaşındaki oğlunu da yanına alıp, Muğla’daki akrabasının yanına gitti. Ardından boşanma davası açtı.

Ekim ayında Şenol Yasak’a boşanma davası tebligatı ulaştı. Tebligatla eşinin Bodrum’daki adresini öğrenip, yanına gitti.

Barışmak istediğini söyledi. Olumsuz cevap alınca çılgına döndü. Eşini, çalıştığı iş yerinde tüfekle rehin aldı.

BİRİNCİ GÖZALTI VE TUTUKLAMA

İhbar üzerine jandarma geldi. Halime Yasak kurtarıldı, Şenol Yasak gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaklaşık 1 ay cezaevinde kalan Şenol Yasak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Eşinin ailesi ve bacanağı Mustafa Arslan’dan, barışmaları için aracı olmalarını istedi. Olumsuz cevap alınca da tehdit etti.

İKİNCİ GÖZALTI

12 Ocak günü akşam saatlerinde, oto tamircisi kayınpederi Bekir Dağdeviren’in evine gitti. İddiaya göre, evin önünde kayınbiraderleri Miraç ve Enes ile mobilya ustası bacanağı Mustafa Arslan ile tartıştı. Tehditler savurdu. Şikayet üzerine gözaltına alındı ancak gece yarısı serbest bırakıldı.

TÜFEKLE ÇİFTE CİNAYET

13 Ocak günü saat 16.30 sıralarında, montunun içine sakladığı pompalı tüfekle bacanağı Mustafa Arslan’ın iş yerine gitti. İçeri girer girmez, tüfekle ateş ederek 36 yaşındaki bacanağını öldürdü.

Daha sonra iş yerine ait kamyoneti aldı. Bu kez de kayınpederinin iş yerine gitti. Dükkan önünde karşılaştığı kayınpederine pompalı tüfekle ateş açıp, karnından ağır yaraladı.

İçeri girip, öldürmek istediği kayınbiraderi Enes tarafından durduruldu. Çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Şenol Yasak polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan 68 yaşındaki kayınpeder doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Şenol Yasak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

‘TEHDİT’ ŞİKAYETİNE TAKİPSİZLİK

Ailenin avukatı Ali Gündoğdu, ”Müvekkillerim bu konuda 5- 6 kez farklı şekillerde şikayetçi oldu. En son şikayet 12 Ocak'ta, yani cinayetlerden bir gün önce… Maksatları; birileri yargılansın, ceza alsın, değil. Kendilerini korumak… Devlete, ‘Bu adamdan bizi koruyun’ diyorlar. Kolluk kuvvetleri ve savcılığa yapılan şikayetler dikkate alınmıyor.

Karara itiraz edeceklerini belirten avukat Ali Gündoğdu şöyle devam etti:

”Adam daha nasıl tehdit etsin? Her şey belli, öldüreceğini söylüyor, tehditler ediyor. Arabalarının önünü kesiyor. Daha önce yaşanan olaylar var. Sistemde her şey kayıtlı. Adam bulabilse iki kişiyi daha öldürecek. Buna rağmen takipsizlik kararı geldi. Savcılığın değerlendirmesine göre, bu olayda tehdit olması için ‘Gidin, söyleyin, onu öldüreceğim' demesi gerekiyormuş ama bu doğru değil.

Bu kadının korunması için aile kendisini siper etmiş, biz de bu ailenin korunmasını istedik. Bunu da başaramadılar. Şimdi aileden 2 kişi öldü. Aile paramparça oldu. Ben bu karara itiraz edeceğim. Kesinlikle ihmal var. Defalarca karakola müracaat etmiş aile… Koruma girişimi olsa ‘tamam’ diyeceğiz ama yok. Bu noktada biz suç duyurusunda bulunacağız.”

DHA

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