Sayısal Loto sonuçları: Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaralar belli oldu

En popüler şans oyunu olan Çılgın Sayısal Loto'da bu hafta da binlerce kişi yine şansını denedi. Çılgın Sayısal Loto’da ikramiye kazandıran numaralar "13-43-48-53-63-67- joker 74 - SüperStar 13" olarak belirlendi. Sayısal Loto'da şanslı 6 numarayı bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti.

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Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç kez gerçekleştirilen şans oyunu sayesinde zengin olma hayali kuran vatandaşlar kuponlarını kontrol etmek için Sayısal Loto sonuçlarını araştırıyor. Sayısal Loto’da bir devir daha geldi, ikramiye katlanmaya devam ediyor…

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

20 Kasım Çılgın Sayısal Loto‘nun çekiliş sonuçları, ‘13-43-48-53-63-67- joker 74 – SüperStar 13′ oldu.





ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango'nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.

SAYISAL LOTO’DA YENİ ÖZELLİK SÜPERSTAR

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto'da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

Çılgın Sayılsal Loto kuponu 3 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 1.5 TL'dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar’lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 4,5 TL'dir.

Sadece Süperstar numarasını bildiğin durumda dahi ikramiye kazanırsın