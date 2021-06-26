SBK, Borajet’i 3 aşamalı operasyon ile ele geçirmiş

■ Alişer DELEK

Sezgin Baran Korkmaz'ın adı artık, medyadaki ilişkileri, siyasetçilere rüşvet iddiaları, ABD'de 225 yıla kadar hapisle yargılaması ve şirketlere ucuza çökmesiyle anılıyor… Ayakkabı boyacılığından, ABD'de bir ucu Mormon tarikatına üye Kingston kardeşlere, diğer ucu Ermeni Levon Termendzhyan'a uzanan bir hikayesi var. Kara para aklama iddialarının yanı sıra BoraJet örneği hızlı zengin olmanın ve şirketleri alırken uyguladığı yöntemlerin bir örneği.

MEDYA İLE ALGI YÖNETİMİ

Borajet, 2008'de Yalçın Ayaslı tarafından kuruldu. 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte hakkında çarpıcı iddialar gündeme geldi. Bugünlerde SBK'ya yakın gazetecilerin dile getirdiği bu iddialar arasında “darbe gerçekleşseydi terörist Gülen, Borajet uçağıyla ABD'den Türkiye'ye gelecekti” bile var. Bu ve benzeri haberler Borajet'in piyasa değerini düşürdü. THY pek çok anlaşmayı tek taraflı feshetti, bankalar ticari desteklerini çekti, pek çok uçuş iptal edildi. Hatta bir banka aynı gün içerisinde Ayaslı'dan tüm borçlarını ödemesini istedi. Ayaslı'nın ödeme için bir hafta süre isteği de reddedildi.

PİYASA DEĞERİNİ DÜŞÜRDÜ

Tam da bu zararların ortasında Sezgin Baran Korkmaz, Borajet'i 2016'da satın aldı. Satıştan kısa bir süre sonra taraflar arasında kriz olduğu ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, satıştan bir buçuk yıl sonra başlattığı soruşturma neticesinde Yalçın Ayaslı hakkında yakalama kararı çıkarıldığı (2.10.2017 tarihinde kaldırıldı) ve mal varlığı için de tedbir kararı konulduğunu duyurdu. İddiaya göre, 2016'da Borajet'in SBK Holding'e satışında usulsüzlük yapılmıştı. (Bu davada mahkeme Ayaslı dışındaki tüm kişileri beraat ettirdi. Ayaslı yurtdışında olduğu için ifade vermediğinden kararı açıklanmadı.) Yalçın Ayaslı da, satışla ilgili “kapsamlı gasp” iddiasıyla Korkmaz ve şirketi adına ABD'nin New Hampshire eyaletinde dava açtı.

Ayaslı, SBK'yı Borajet'in piyasa değerini düşürüp “ölü fiyata” satın almakla suçladı. Ayaslı'nın avukatlarının dilekçesinde eve baskın, mesajla tehdit gibi iddialar var. İlk “baskın” 25 Şubat 2017'de gerçekleşiyor. Aynı dilekçede SBK tarafından Ayaslı'ya atılan whatasapp mesajları da var. Bazıları şöyle: “Seni hapse attıracağım”, “Sen ve karın saklanacak bir yer arayacaksınız”, “Seni tüm dünyanın gözü önünde rezil edeceğim”, “Ayaslı sabırlı ol, daha fazla beklemeyeceksin…”; “FETÖ'ye yaptığın tüm bağışları göstereceğim”

KENDİ İMZASINI BİLE İNKAR ETTİ

Borajet'in satışında, satış sonrası açılan ikinci dava sırasında Sezgin Baran Korkmaz'ın ve kendisine yakın medyanın Ayaslı hakkındaki iddiaları hep FETÖ bağlantısı olduğu yönündeydi. Ayaslı hakkında FETÖ soruşturması başlatıldı. Soruşturmayı başlatan başvurunun altındaki imza da Sezgin Baran Korkmaz'a ait. Bu iddialar üzerine açılan bir dava yok soruşturma ise devam ediyor.

Kavgalar sürerken, SBK, ABD'de bulunan Ayaslı ile FETÖ tartışması yaşıyor. Görüşmede Ayaslı, Korkmaz'ı kızgınlıkla kendisini FETÖ'cü ilan etmekle suçlarken, Korkmaz buna cevap olarak “ben hiçbir zaman sizin için FETÖ'cü demedim” ifadesini kullanıyor. Yani Korkmaz, mesajında kendini yalanlıyor.

Soylu'ya Borajet uçağını Söğüt Havacılık yollamış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için kara para aklama suçlamasıyla Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını 2017'de kullandığı iddiası yapıldı. Bakanlık uçağın kullanıldığını doğruladı. Açıklamasında ise kiralamanın Söğüt Havacılık A.Ş.'den yapıldığı, şirketin elinde ‘uçak kalmaması' nedeniyle, şirketin Korkmaz'a ait olan Borajet'ten kiralama yaptığı belirtildi. Kiralamaya ilişkin fatura da paylaşıldı. Faturanın Bakan Soylu'nun sahibi olduğu Engin Sigorta'ya kesildiği ve kiralama bedelinin 165 bin 808 TL (44 bin dolar) olduğu görüldü. Bakanlık, “Seçim sürecinde 12,5 saatlik yurt içi uçuş gerçekleşmiştir” dedi.

HIZLA YÜKSELEN SBK ŞİMDİ AVUSTURYA'DA CEZAEVİNDE

Sezgin Baran Korkmaz, son 5 yılda üst üste aldığı şirketlerle ismini duyurdu. Ancak hakkında ABD'den gönderilen 132 milyon dolarlık kara parayı akladığı iddiasıyla ilgili soruşturma açılınca yurt dışına kaçtı. Geçen hafta Avusturya'da tutuklandı. ABD'ye iadesiyle kararı bekliyor.