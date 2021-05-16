Seçim döneminde ‘satmayacağız’ sözü veren AKP’li başkan 8 tane dükkan sattı

Çanakkale’de AKP'li Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ın hemşehrilerine verdiği ‘satmayacağız’ sözünü yerine getirmeyerek, belediyeye ait iş yerlerini sattığı ortaya çıktı.

O SORU ÜZERİNE ZOR ANLAR YAŞADI

Çanakkale Biga’da katıldığı bir radyo programında gazetecilerin, ‘”Satmayacağız’ diye söz verdiğiniz halde, Belediye Ticaret Merkezi’ndeki iş yerleri ve park bahçeler gibi yerleri özelleştirdiniz” sorusu AKP'li Bülent Erdoğan’a zor anlar yaşattı.

“İMKAN YOK, ÖDEYEMEMİŞİM, NE YAPTIK 8 TANE DÜKKAN SATTIK”

Hiç beklemediği soru karşısında zor anlar yaşayan AKP'li Belediye Başkanı Bülent Erdoğan kendisini şöyle savundu:

* Biz mazbatamızı aldığımızda da belediyede çark dönüyordu. Personel maaşı, kullanılan kredilerin taksitleri günü gününe yatması gerekiyordu. Esnafla alışveriş olmuş. Birçok esnafla iş yapmış alacağı var. Para bekliyor. Bizim gelirlerimiz belli. İller Bankası’ndan gelen belli. Burada belediye ile iş yapanı cezalandırmamak lazım.

* Haliyle işin karşılığı olan parasını alması lazım. Ama o imkan yok. Verememişim adam bir senedir beklemiş. Biz ne yaptık 8 tane dükkan sattık. Bu parayı da Biga Belediyesi'nden alacağı olan esnaf ve iş adamlarına ödeme yaptık.

“GEREKİRSE YİNE SATMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”

Bülent Erdoğan, kendini savunmaya şöyle devam etti:

* Sattıklarımız yaptıklarımızdan daha ağır basar ise biz o sözü yerine getirmemiş oluruz. Ama yaptıklarımız, sattıklarımızdan daha ağır basmış ise biz bu sözü yerine getirmiş oluyoruz. Belediyenin her ay 5 milyon lira gideri var. Yani o para her ay o kasaya girmek zorunda.

* Yaptığımız projeler, malzemelerin tedariği, önceden yapılmış alışverişlerin ödemeleri var. Biraz zorluk çekiyoruz ama bayramdan sonra normalleşme başladığı zaman biraz daha para döngüsü hızlanır diye düşünüyorum. Gerekirse gene satabileceğimiz bir şey varsa satmayı da düşünüyoruz yani.

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