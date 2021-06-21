Şehit olmadan önce çektiği video ortaya çıktı: Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan

Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında 11 Haziran’da Irak’ın kuzeyindeki Kalyano Dağı bölgesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen füze saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın ağır yaralandı.

Hakkari’de hastaneye kaldırılan Akın, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Vatani görevinin ardından 2020 yılında sözleşmeli er olan şehit Akın’ın cenazesi, kılınan namazın ardından Konya Şehitliği’ne defnedildi.

“ÖLÜRSEK CENNET BİZİM, KALIRSAK VATAN”

Şehit Muhammed Ali Akın’ın, şehit olmadan 45 gün önce çekip yakınlarına gönderdiği video ortaya çıktı.

Videoda silah arkadaşlarıyla birlikte 4 gündür dağda olduklarını belirten şehit Akın, “Devremle beraber dağda 4’üncü günümüz. Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan. Yağmurda biraz ıslandık. Moraller bozuk ama iyiyiz. Kendinize iyi bakın” dediği görüntüler yürekleri dağladı. DHA