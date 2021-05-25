Sendika yöneticileri ve üyeleri gözaltına alındı

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın (SES) Eş Genel Başkanı Selma Atabey'in de aralarında bulunduğu çok sayıda SES üyesi bu sabah gözaltına alındı.

“MÜCADELEMİZİ ENGELLEYEMEYECEKLER”

Konuya ilişkin SES’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Eş Genel Başkanımız Selma Atabey, bir önceki dönem Eş Başkanımız Gönül Erden ve bir önceki dönem MYK Üyemiz Fikret Çalağan, eski genel başkanlarımızdan Bedriye Yorgun, eski MYK Üyemiz Belkıs Yurtsever, Ankara Şube eski yöneticilerimizden Rona Temelli, Erdal Turan ve Ramazan Taş bu sabah saatlerinde evlerinden gözaltına alındılar. Sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi ile sağlık hakkı mücadelemizi gözaltı ve baskılarla engelleyemeyecekler.”

“ANAYASA İHLALİDİR”

Gözaltı işlemi ilgili bir açıklama da KESK’ten geldi. KESK’ten yapılan açıklamada “SES Eş Genel başkanımız Selma Atabey ve önceki dönem yöneticilerimizin de bulunduğu birçok kişi bu sabah gözaltına alındı. Demokratik eylem ve etkinlikler anayasa ile güvence altına alınmıştır. Bu nedenle değil gözaltına alınmak, soruşturma açılması dahi anayasa ihlalidir” denildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, gözaltılarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yapılan teknik takip sonucunda; PKK/KCK silahlı terör örgütünün ülkemizdeki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası (KCK/TM) sosyal alan yapılanması içerisinde sözde ‘halk sağlığı komitesi' adı altında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8 şüphelinin, 25.05.2021 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiş, şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmışlardır.”