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Şeriat çağrısı yapan bildirileri dağıtan şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da bina önlerine şeriat çağrısı içerikli bildirileri bırakan şüpheli A.T., İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Güncellenme: 21:13, 27/01/2021
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Şeriat çağrısı yapan bildirileri dağıtan şüpheli gözaltına alındı

Ankara’nın Mamak ilçesi Misket Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta evlerin kapı önlerine şeriat çağrısı yapan bildiriler bırakıldı. Vatandaşların şikayeti üzerine emniyet güçlerince yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli A.T. İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “16 Ocak 2021 günü Mamak ilçesi Misket Mahallesi’nde binalara ve evlerin kapılarına, halkı kin ve düşmanlığa sevk edici mahiyette bildiriler bırakan A.T., yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul’da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli Müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilecektir” denildi. DHA

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