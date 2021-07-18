Sıcak ve sağanak birlikte etkileyecek

Meteoroloji yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı, tahminlere göre yurtta hakim olan bunaltıcı hava bir süre daha devam edecek. Hafta ortasında İstanbul dahil olmak üzere yurdun kuzey kesimlerini etkileyecek olan sağanak yağışlar hava sıcaklıklarını düşürmeyecek. Sıcak ve yağış yurdu birlikte etkileyecek.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ise iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.