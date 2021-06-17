Sıcaklıklar artacak, sağanak durmayacak

Türkiye’nin önemli bir kısmı haftalardır aralıklı sağanak yağış alıyor ve sıcaklık değerleri mevsim normallerinin altında seyrediyor. Tahminlere göre sağanak yağış etkisini günlerce sürdürecek ancak hava sıcaklıklarında yükseliş meydana gelecek. İstanbul’da 23 dereceye kadar inen hava sıcaklıkları hafta sonu 27 derece ulaşacak, sağanak yağış aralıklarla kendini gösterecek.

YEREL SAĞANAKLAR SÜRÜYOR, HAVA SICAKLIKLARI YÜKSELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege’nin kuzey kesimleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun’un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerimizde 2-4 derece artması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.