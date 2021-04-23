Sıcaklıklar düşüyor yine sağanak geliyor

Birkaç gündür güneşli havanın hakim olduğu yurdumuzda yarından itibaren yeni bir yağışlı hava dalgası hakim olacak. Türkiye’nin kuzeybatısından girecek olan sağanak yağış, özellikle Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz’in batısını etkileyecek. Sağanak yağışlarla birlikte sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüş meydana gelecek.

BU GECEDEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Çanakkale ile Edirne’nin güney, Balıkesir’in kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.