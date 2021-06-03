SMA hastası Elif bebek hayatını kaybetti

Batman’ın Kanatlı köyünde yaşayan 3 çocuklu Tenha çiftinin kızları Elif Eva’ya 5 aylıkken Spinal Müsküler Atrofisi (SMA) teşhisi konuldu. Elif bebek, 7 aydır tedavi gördüğü hastalığına bu sabah saatlerinde yenik düştü.

Kızını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan baba Enes Tenha (35), en büyük hayalinin Elif’i, Amerika Birleşik Devletleri’nde tedavi ettirmek olduğunu söyledi.

“KIZIMIN TEDAVİSİ İÇİN İŞTEN AYRILMIŞTIM”

Özel sektörde çalıştığı sırada kızının tedavi işlemleriyle ilgilenmek için işinden ayrıldığını söyleyen Enes Tenha, şunları söyledi:

* 7 ay önce Elif için kampanya başlattık. Yurt dışındaki tedavisi için 2,4 milyon dolara ihtiyaç vardı. Kapı kapı dolaştık. Başvurmadığımız kalmadı.

* Türkiye’de SMA hastası 2 bin 500 civarında çocuk var. Şu ana kadar 36 bebek yurt dışında tedavi gördü. Elif için topladığımız paraları, bu hastalığa yakalananlara vereceğiz. Başka Elif’ler ölmesin.

* Özel bir şirkette çalışıyordum. Kızımın tedavisi için işten ayrılmıştım. Zor bir süreç yaşadık. Acımız büyük. DHA