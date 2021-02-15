Son dakika… 15 Şubat’ın corona virüsü verileri açıklandı! Yeni vaka sayısında kritik artış

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 15 Şubat Pazartesi gününün verilerine göre 116 bin 452 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 31 milyon 633 bin 171’e ulaştı.

7 BİN 945 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Son 24 saatte semptom gösteren 660 hastayla birlikte 7 bin 945 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 594 bin 128’e çıktı. Can kaybı da 91 artarak 27 bin 562’ye yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI ARTTI

Bugün 7 bin 106 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 482 bin 435’e ulaştı. Hastalardaki zatürre oranı da 3.6 oldu.

Öte yandan dün bin 230 olan ağır hasta sayısı, bugünkü tabloda bin 232 olarak yer aldı.

DOLULUK ORANLARI VE TEMASLI TESPİT SÜRESİ DE YÜKSELDİ



Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı güncel corona tablosunda hastanelerin doluluk oranlarına da yer veriliyor. Buna göre dün 47.5 olan yatak doluluk oranı, bugün 47.9’a yükseldi.

Dün yüzde 29.5 olan ventilatör doluluk oranı da bugünkü tabloda yüzde 30.1 olarak yer aldı.

Öte yandan erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59.7’den yüzde 59.6’ya düşerken ortalama temaslı tespit süresi de 7 saatten 8 saate yükseldi.

DÜN 6 BİN 287 YENİ VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 14 Şubat verilerine göre semptom gösteren 666 hastayla birlikte 6 bin 287 yeni vaka tespit edilmişti. 94 kişi yaşamını yitirirken 6 bin 910 kişi sağlığına kavuşmuştu.