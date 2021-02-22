Son dakika… 22 Şubat corona virüsü verileri açıklandı! Yeni vaka sayısında büyük artış

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 22 Şubat Pazartesi gününün verilerine göre yapılan 118 bin 816 testle birlikte toplam test sayısı 32 milyon 436 bin 998’e ulaştı.

YENİ VAKA SAYISI 8100’ÜN ÜSTÜNDE

Bugün semptom gösteren 623 hastayla birlikte 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 646 bin 526’ya çıktı. Can kaybı da 78 artarak 28 bin 138’e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI VE ZATÜRRE ORANI ARTTI

Son 24 saatte 5 bin 690 kişinin sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 529 bin 450’ye ulaştı.

Öte yandan dün bin 185 olan ağır hasta sayısı bugün bin 189’a, dün yüzde 3.6 olan hastalardaki zatürre oranı da bugün yüzde 4.2’ye yükseldi.

HASTANELERİN DOLULUK ORANLARI DA YÜKSELDİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı günlük tabloda hastanelerin doluluk oranlarına da yer veriliyor. Oranlarda düne göre artış yaşandı.

Buna göre dün yüzde 47.9 olan yatak doluluk oranı bugün yüzde 48.5’e yükseldi.

Dün yüzde 59.6 olan erişkin yoğun bakım doluluk oranı bugün 60.3’e, dün yüzde 30.1 olan ventilatör doluluk oranı da bugün yüzde 30.4’e çıktı.

DÜN 6 BİN 546 YENİ VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 21 Şubat verilerine göre semptom gösteren 601 hastayla birlikte 6 bin 546 yeni vaka tespit edilmişti. 77 kişi yaşamını yitirirken 5 bin 2 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

İlginizi Çekebilir Gözlük kullananların corona virüsüne yakalanma şansı 3 kat daha az