Son dakika… Erdoğan’a ‘Müslüm Gürses’ sürprizi! Teşekkür ederken ‘baba’ları karıştırdı

Partisinin Adana, Antalya, Bursa ve Muğla kongrelerine online olarak katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’de yaşanan milletvekili istifalarıyla ilgili ilk kez konuştu:

SİYASİ ARSIZLIK

– Daha önce milletin gündemini haftalarca “Külliye’ye giden CHP’li” diye meşgul etmişlerdi. Sonra bu kuyruklu yalanların CHP Genel Merkezi’nde üretildiği ortaya çıktı. Ayaklarına taş değse AK Parti’yi suçluyorlar. Parti içi kavgalardan AK Parti’yi mesul tutmak yüzsüzlüktür, pişkinliktir, siyasi arsızlıktır.

SADECE İSİM BENZERLİĞİ VAR

– Şimdi de partilerinde yaşanan istifalar dolayısıyla bizi hedef alıyorlar. Kime sorsanız Atatürk’ün CHP’si ile Kılıçdaroğlu’nun CHP’si arasında sadece isim benzerliği olduğunu söyleyecekler. Siz gizlemeye çalışsanız da millet sizin kimlerle yol yürüdüğünüzü, hangi kirli pazarlıkları yaptığınızı görüyor.

– Bu millet 520 gündür evlat nöbeti turan anneleri ziyaret etmediğinizi de biliyor. CHP Genel Başkanı FETÖ’cüler için Ankara’dan İstanbul’a terörist uzantılarıyla yürüdü. Gezi olaylarından itibaren nerede bir provokasyon varsa CHP’liler daima ön saflarda yer aldı.

ORHAN GENCEBAY İLE MÜSLÜM GÜRSES’İ KARIŞTIRDI

AKP Adana teşkilatı yöneticilerinin konuşması sonrası hoparlörlerden merhum Müslüm Gürses’in “Seni Yazdım” şarkısı verildi. Bu sürpriz karşısında şaşıran ve gülümseyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hasret kalmışız bunlara” dedi. Yaşanan teknik bir aksaklık nedeniye araya bir pop şarkısı girdi.

Sözü tekrar alan Erdoğan su sefer de “Bir tarafta Orhan Baba, bir tarafta marşlarımız, maşallah…” dedi. Tempo tuttuğu görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yüreğinize sağlık, Orhan Baba’ya sağlık” ifadelerini kullandı. Erdoğan, kendisine yapılan uyarı sonrası “Bu vesileyle Müslüm Baba’ya da bir selam göndermek de fayda var” diyerek hatasını düzeltmeye çalıştı.