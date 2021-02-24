Son dakika… Erdoğan’dan Kanal İstanbul açıklaması: İnadına yapacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip İstanbul 7. olağan il kongresine katıldı. Burada konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;
*Sadece son 18 yılda İstanbul’a eski rakamla 275 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan Kuzey Marmara Otoyolu’nu tamamlamak üzereyiz.
*İstanbul’u sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli sağlık merkezlerinden biri haline getiriyoruz. Boğaz’ın altından geçecek yeni tünel olan Büyük İstanbul Tüneli’nin etüt proje çalışmalarını tamamladık, ihale hazırlıkları devam ediyor.
“İNADINA YAPACAĞIZ”
*Kanal İstanbul’u yapacağız, inadına yapacağız ve Kanal İstanbul ile İstanbul nasıl güzelleşecek, bunu da görecekler.
*İstanbul’un turizmine, kültürel zenginliğine, ekonomisine ciddi katkısı olacağına inandığımız Haliç Yat Limanı ve Kompleksi projemizi de seneye bitirmeyi planlıyoruz.
*Boğaz'ın altından geçecek büyük İstanbul Tüneli'nin etüt proje çalışmalarını tamamladık, ihale hazırlığı sürüyor.
*Yeni sivil bir anayasayı milletimizle birlikte hazırlayalım. Hem bu ülkeyi darbe yönetimi anayasasıyla yönetilme ayıbından kurtaracak hem de 2053 vizyonumuzun rehberine kavuşmuş olacağız.
*Salı günü uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve tüm kesimlerin beklentileri doğrultusunda hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı milletimizle paylaşacağız.
*Bir sonraki hafta da Ekonomik Reform Paketini açıklayarak ülkemizi istikrar ve güven temelinde büyütme kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyacağız.