Son dakika… Erdoğan’dan Kanal İstanbul açıklaması: İnadına yapacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip İstanbul 7. olağan il kongresine katıldı. Burada konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Sadece son 18 yılda İstanbul’a eski rakamla 275 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan Kuzey Marmara Otoyolu’nu tamamlamak üzereyiz.

*İstanbul’u sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli sağlık merkezlerinden biri haline getiriyoruz. Boğaz’ın altından geçecek yeni tünel olan Büyük İstanbul Tüneli’nin etüt proje çalışmalarını tamamladık, ihale hazırlıkları devam ediyor.

“İNADINA YAPACAĞIZ”

*Kanal İstanbul’u yapacağız, inadına yapacağız ve Kanal İstanbul ile İstanbul nasıl güzelleşecek, bunu da görecekler.

*İstanbul’un turizmine, kültürel zenginliğine, ekonomisine ciddi katkısı olacağına inandığımız Haliç Yat Limanı ve Kompleksi projemizi de seneye bitirmeyi planlıyoruz.

*Boğaz'ın altından geçecek büyük İstanbul Tüneli'nin etüt proje çalışmalarını tamamladık, ihale hazırlığı sürüyor.

*Yeni sivil bir anayasayı milletimizle birlikte hazırlayalım. Hem bu ülkeyi darbe yönetimi anayasasıyla yönetilme ayıbından kurtaracak hem de 2053 vizyonumuzun rehberine kavuşmuş olacağız.

*Salı günü uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve tüm kesimlerin beklentileri doğrultusunda hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı milletimizle paylaşacağız.

*Bir sonraki hafta da Ekonomik Reform Paketini açıklayarak ülkemizi istikrar ve güven temelinde büyütme kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyacağız.

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