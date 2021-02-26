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Son dakika… Güncel corona verileri açıklandı! İşte 26 Şubat vaka tablosu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 26 Şubat Cuma gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 74 kişi hayatını kaybetti. Bugün 649 yeni hastayla birlikte toplam 9 bin 205 vaka tespit edildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:54, 26/02/2021
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Son dakika… Güncel corona verileri açıklandı! İşte 26 Şubat vaka tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 74 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 432’ye yükseldi.

Bugün toplam 128 bin 387 test yapıldı. Semptom gösteren 649 kişiyle birlikte toplam 9 bin 205 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 683 bin 971 oldu.

Bugün iyileşen 10 bin 282 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 556 bin 785’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 195 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60.3 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 30.4 olarak duyuruldu.

DÜN 73 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 73 kişinin hayatını kaybettiğini, 658 yeni hastayla birlikte toplam 9 bin 572 vakanın tespit edildiğini ve 6 bin 210 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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Yayınlanma Tarihi:19:39,