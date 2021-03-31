Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 31 Mart tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün toplam 240 bin 12 test yapıldı. Semptom gösteren bin 401 kişiyle birlikte toplam 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi.

Tabloya göre son 24 saatte 152 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 31 bin 537’ye yükseldi.

Bugün iyileşen 19 bin 193 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 14 bin 226’ya yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 2 BİNİN ÜZERİNDE

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 43.6, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 82 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 54.2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 27.1 olarak duyuruldu.

DÜN 155 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 155 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 376 yeni hastayla birlikte toplam 37 bin 303 vakanın tespit edildiğini ve 19 bin 925 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.